К расконсервации 15 городских фонтанов приступили в Новороссийске

Об этом рассказал глава-города героя Андрей Кравченко в своих соцсетях.

Специалисты коммунальных служб приступили к расконсервации фонтанов 7 апреля. Они проведут очистку и промывку чаш, а также проверят герметичность всей сопроводительной техники. Затем пройдет пуск и настройка специфических функций.

«С 15 апреля водные сооружения будут работать в тестовом режиме», — написал Кравченко в Telegram.

Всего в городе-героя запустят 15 фонтанов. Старт официального сезона их работы запланировали к 1 мая, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: сезон фонтанов в Краснодаре планируют запустить в конце апреля. После зимовки инженерам предстоит выполнить ряд важных задач, чтобы вновь порадовать горожан завораживающими водными композициями.

Специалистам предстоит проверить насосное оборудование и системы фильтрации, оценить работоспособность музыкального и светового сопровождения, а также, в случае необходимости, осуществить ремонт отдельных фонтанов.

Подпишись, здесь всегда интересно.