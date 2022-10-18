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Стало известно о состоянии 4 пострадавших в Ейске, которых ночью доставили санавиацией в Краснодар

Происшествия
18.10.2022 09:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/stalo-izvestno-o-sostoyanii-4-postradavshih-v-ejske-kotoryh-nochyu-dostavili-sanaviatsiej-v-krasnodar
Стало известно о состоянии 4 пострадавших в Ейске, которых ночью доставили санавиацией в Краснодар

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, ночью 18 октября в Краснодар санавиацией доставили четырех пострадавших: 17-летнего парня, 51-летнего мужчину, 73-летнюю женщину и 5-летнюю девочку.

«17-летний парень находится в стабильно-тяжелом состоянии, на ИВЛ. У него отравление угарным газом и ожог дыхательных путей. 51-летний пациент с 80% ожогами тела находится в крайне тяжелом состоянии. У него переломы конечностей и отравление угарным газом. 73-летняя женщина в тяжелом стабильном состоянии, она также находится на ИВЛ. 5-летняя девочка также в тяжелом стабильном состоянии. На КТ обнаружен отек мозга с ишемическими повреждениями. У нее отравление продуктами горения. Ребенку проводят интенсивную терапию, девочка также находится на ИВЛ», — написала Анна Минькова в Telegram.

Замглавы региона добавила, что все четверо пациентов находятся в реанимации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейской ЦРБ находятся 15 пострадавших, из них трое — в реанимации. К переводу в Краснодар медики готовят двух пациентов — беременную женщину и мужчину с ожогами кистей. Военный самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске 17 октября около 18:00. Он рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической. В результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек, пострадали 19.

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