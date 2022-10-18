Пострадавшую при крушении самолета в Ейске беременную женщину переведут в Краснодар
Происшествия
18.10.2022 09:09
Как сообщили 18 октября в Ейской ЦРБ, к переводу в Краснодар медики готовят двух пациентов.
В больнице находятся 15 пострадавших, из них трое — в реанимации.
«Сейчас готовим к переводу беременную в перинатальный центр, у которой срок 32 недели. И мужчину с ожогами кистей переводим в краевую больницу, в ожоговый центр», — сообщили в центральной больнице Ейского района.
В больнице добавили, что угрозы для жизни пострадавших нет. Ранее в Краснодар отправили четырех пациентов. В их числе два ребенка, которые находятся в реанимации, сообщает ТАСС.
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