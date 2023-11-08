Стал известен кандидат на должность атамана Всероссийского казачьего общества

На должность атамана Всероссийского казачьего общества, которую досрочно покинул Николай Долуда, выдвинули новую кандидатуру.

Претендент на должность — атаман Терского войскового казачьего общества и помощник полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Виталий Кузнецов.

«Свою работу и дальше вижу в команде сильных, государственных людей, и уверен, что поддержка казачества России будет продолжена по всем направлениям. Основной фронт работы — участие казаков в СВО, гуманитарная помощь фронту. Помощь раненым, поддержка семей, которые остались без кормильца, всех семей, где погибли наши воины, герои, казаки», — отметил Кузнецов.

Кандидатуру Виталия Кузнецова единогласно поддержал совет атаманов.

«Я убежден, что необходимая четкая системная работа на будущее казачества. Поэтому следующим важнейшим направлением работы я считаю казачью молодежь. Это наши будущие лидеры, атаманы. Импульс дальнейшей жизни казачества. Те, кто поведет наши войска вперед во всех смыслах: в идеологической, культурной жизни, экономике», — цитирует Виталия Кузнецова пресс-служба Терского войскового казачьего общества.

Последнее слово в утверждении атамана Всероссийского казачьего общества остается за президентом РФ Владимиром Путиным.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Николай Долуда подал в отставку с поста главы Всероссийского казачьего общества. Имя своего преемника он не называл.