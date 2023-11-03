Атаман ВКО Николай Долуда не назвал имя своего преемника, сохранив интригу

Николай Долуда ранее подал в отставку с поста главы Всероссийского казачьего общества. Об этом стало известно еще в середине октября.

Бывший атаман Кубанского казачьего войска впервые лично прокомментировал свое решение об отставке на пресс-конференции.

«Подал заявление президенту России, что досрочно сложил свои полномочия атамана Всероссийского казачьего общества», — сказал Долуда.

Он уточнил, что в ноябре проведет заседание Совета Всероссийского казачьего общества, где будет выдвинута кандидатура на пост нового атамана.

Долуда поделился, что на этот пост есть очень много желающих. Принято окончательное решение, что это будет кто-то из состава атаманского корпуса Всероссийского казачьего общества.

Депутат Госдумы подчеркнул, что он знает, кого будут выдвигать на пост нового атамана ВКО, но пока не намерен говорить об этом, чтобы сохранить интригу.

Во время пресс-конференции Николай Долуда вручил Почетную грамоту коллективу телерадиокомпании «Новое телевидение Кубани», в которую входят телеканал и интернет-портал «Кубань 24» и «Первое Радио».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», представитель ВКО Василий Неретин рассказал, что Николай Долуда принял решение подать в отставку из-за нехватки времени и сил для выполнения своих депутатских обязанностей в Государственной Думе. Сейчас он занимается проработкой Федерального закона РФ о казачестве.