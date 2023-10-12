Николай Долуда подал в отставку с поста главы Всероссийского казачьего общества

Об этом 12 октября сообщил председатель Всероссийского общественного совета по делам казачества Василий Неретин.

«Николай Долуда сказал, что подал заявление об освобождении с должности» – рассказал он.

По словам Неретина, Долуда принял решение подать в отставку из-за нехватки времени и сил для выполнения своих депутатских обязанностей в Государственной Думе. Сейчас он занимается проработкой Федерального закона РФ о казачестве.

Если отставка Долуды состоится, то президент России Владимир Путин назначит нового руководителя ВКО в течение 2-3 недель, сообщает пресс-служба Союза казачьих войск.

Николай Долуда родился в 1952 году в Харьковской области. В 1976 году он окончил Полтавское военное зенитно-ракетное училище. В 1994 году получил воинское звание полковника. В 2006 году Долуда стал вице-губернатором Краснодарского края. Эту должность он занимал до января 2020 года. В ноябре 2007 года его избрали атаманом Кубанского казачьего войска. В ноябре 2019 года он стал атаманом Всероссийского казачьего общества.

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