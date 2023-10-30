Срок ареста главы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина сократили

В суде Волынкин признал свою вину и объяснил ее тем, что слишком доверял своим подчиненным.

Срок пребывания начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина под стражей по обвинению в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному госконтракту сократили на один день.

«Постановление Басманного районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу изменить. Указать в резолютивной части постановления об установлении срока заключения обвиняемого под стражу — на 1 месяц 30 суток, то есть до 26 ноября 2023 года. В остальной части это же постановление суда оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения», — говорится в документе Мосгорсуда.

Изменение срока объясняется тем, что первая инстанция не учла срок расследования по делу, поэтому и срок меры пресечения выходит за пределы срока предварительного следствия.

В суде Волынкин также пояснил, что уже ущерб уже погашен, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главу краевого управления МЧС Олега Волынкина задержали в конце сентября по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Утром 11 октября в Мосгорсуде должно было состояться заседание по уголовному делу в отношении Олега Волынкина. На нем должны были рассмотреть жалобу защиты об аресте генерал-лейтенанта. Днем 11 октября стало известно, что Волынкина доставили из СИЗО в реанимацию горбольницы № 24 Москвы. По словам адвоката, у Волынкина диагностировали сахарный диабет, гипертония и онкология, а недавно он перенес тяжелую операцию.