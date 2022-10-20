Средний уровень реагирования: в Сочи усилят охрану объектов жизнеобеспечения
Общество
20.10.2022 21:07
Усиление охранных мероприятий проведут на курорте в рамках режима среднего уровня реагирования. Об этом 20 октября сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский на заседании городского штаба.
Копайгородский отметил, что в настоящее время Сочи живет и функционирует в спокойном рабочем режиме.
«По итогам штаба приняли решение дополнительно проверить весь резерв стратегических запасов курорта, усилить охрану объектов жизнеобеспечения и провести локальные учения на местах», — написал мэр в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 октября Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования. Это предполагает возможность применения оперативных мер по обеспечению безопасности граждан сообразно ситуации. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодаре будут судить психически нездорового мужчину за жестокое убийство 71-летней пенсионерки
- На Крымском мосту начали демонтаж поврежденных пролетов
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины