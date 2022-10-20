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Средний уровень реагирования: в Сочи усилят охрану объектов жизнеобеспечения

Общество
20.10.2022 21:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/srednij-uroven-reagirovaniya-v-sochi-usilyat-ohranu-obektov-zhizneobespecheniya
Средний уровень реагирования: в Сочи усилят охрану объектов жизнеобеспечения
Фото пресс-службы администрации Сочи

Усиление охранных мероприятий проведут на курорте в рамках режима среднего уровня реагирования. Об этом 20 октября сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский на заседании городского штаба.

Копайгородский отметил, что в настоящее время Сочи живет и функционирует в спокойном рабочем режиме.

«По итогам штаба приняли решение дополнительно проверить весь резерв стратегических запасов курорта, усилить охрану объектов жизнеобеспечения и провести локальные учения на местах», — написал мэр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 октября Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования. Это предполагает возможность применения оперативных мер по обеспечению безопасности граждан сообразно ситуации. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет.

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