Кондратьев заявил, что оснований для введения каких-либо ограничений на Кубани нет

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 19 октября после введения в регионе режима среднего уровня реагирования.

«На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая», — написал Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин своим указом ввел режим среднего уровня реагирования в 8 регионах: Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму, Севастополе, а также Курской, Белгородской, Воронежской и Брянской областях.

По сути, введенный средний уровень реагирования сам по себе не вводит никаких ограничений. Но он наделяет региональные власти правом и обязанностью вводить новые меры обеспечения безопасности в регионе, если того потребует обстановка.