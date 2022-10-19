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Кондратьев заявил, что оснований для введения каких-либо ограничений на Кубани нет

Политика
19.10.2022 16:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-zayavil-chto-osnovanij-dlya-vvedeniya-kakih-libo-ogranichenij-na-kubani-net
Кондратьев заявил, что оснований для введения каких-либо ограничений на Кубани нет
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 19 октября после введения в регионе режима среднего уровня реагирования.

«На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая», — написал Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин своим указом ввел режим среднего уровня реагирования в 8 регионах: Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму, Севастополе, а также Курской, Белгородской, Воронежской и Брянской областях.

По сути, введенный средний уровень реагирования сам по себе не вводит никаких ограничений. Но он наделяет региональные власти правом и обязанностью вводить новые меры обеспечения безопасности в регионе, если того потребует обстановка.

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