Кондратьев заявил, что оснований для введения каких-либо ограничений на Кубани нет
Политика
19.10.2022 16:49
Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 19 октября после введения в регионе режима среднего уровня реагирования.
«На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая», — написал Кондратьев в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин своим указом ввел режим среднего уровня реагирования в 8 регионах: Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму, Севастополе, а также Курской, Белгородской, Воронежской и Брянской областях.
По сути, введенный средний уровень реагирования сам по себе не вводит никаких ограничений. Но он наделяет региональные власти правом и обязанностью вводить новые меры обеспечения безопасности в регионе, если того потребует обстановка.
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