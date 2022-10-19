Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Президент России Владимир Путин 19 октября подписал указ о мерах, осуществляемых в субъектах РФ, в связи с введением военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Согласно указу, восемь субъектов, соседних с новыми регионами России, переводятся в режим среднего уровня реагирования. Это Крым, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Ростовская область и Севастополь. В субъектах ЮФО, кроме уже указанных, введен уровень повышенной готовности.
По сути, введенный средний уровень реагирования сам по себе не вводит никаких ограничений. Но он наделяет региональные власти правом и обязанностью вводить новые меры обеспечения безопасности в регионе, если того потребует обстановка.
«Высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов РФ осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения», — говорится в тексте указа.
Средний уровень реагирования предполагает:
— контроль за стратегическими предприятиями,
— усиление охраны общественного порядка,
— введение особого режима работы объектов транспорта и связи,
— временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением жителям стационарных или временных жилых помещений,
— особый режим въезда и выезда, ограничение движения транспортных средств и их досмотр.
Для реализации этих мер руководители регионов должны создать и возглавить оперативные штабы. Их решения должны неукоснительно исполняться гражданами, проживающими в регионе, организациями, органами местного самоуправления, исполнительной власти.
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