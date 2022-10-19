Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования

Политика
19.10.2022 15:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-vvel-v-krasnodarskom-krae-srednij-uroven-reagirovaniya
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Президент России Владимир Путин 19 октября подписал указ о мерах, осуществляемых в субъектах РФ, в связи с введением военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Согласно указу, восемь субъектов, соседних с новыми регионами России, переводятся в режим среднего уровня реагирования. Это Крым, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Ростовская область и Севастополь. В субъектах ЮФО, кроме уже указанных, введен уровень повышенной готовности.

По сути, введенный средний уровень реагирования сам по себе не вводит никаких ограничений. Но он наделяет региональные власти правом и обязанностью вводить новые меры обеспечения безопасности в регионе, если того потребует обстановка.

«Высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов РФ осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения», — говорится в тексте указа.

Средний уровень реагирования предполагает:

— контроль за стратегическими предприятиями,

— усиление охраны общественного порядка,

— введение особого режима работы объектов транспорта и связи,

— временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением жителям стационарных или временных жилых помещений,

— особый режим въезда и выезда, ограничение движения транспортных средств и их досмотр.

Для реализации этих мер руководители регионов должны создать и возглавить оперативные штабы. Их решения должны неукоснительно исполняться гражданами, проживающими в регионе, организациями, органами местного самоуправления, исполнительной власти.

Читайте также: Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
Появились кадры с обломками рухнувшего в Ейске воздушного судна
Появились кадры с обломками рухнувшего в Ейске воздушного судна
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Ядовитый океан: о высосанных из пальца сенсациях
  2. В Новороссийске на стройке рабочий сорвался с высоты
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. В Ейске коммунальные службы привлекли к уборке территории возле поврежденного дома
  5. Буйный пассажир: приезжий из Кирова устроил дебош в аэропорту Сочи
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях