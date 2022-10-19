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Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Политика
19.10.2022 15:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-vvel-voennoe-polozhenie-v-dnr-lnr-hersonskoj-i-zaporozhskoj-oblastyah
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 19 октября на заседании Совета безопасности.

«В ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства, поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах РФ», — сказал Путин.

По словам президента, его указ незамедлительно направят в Совет Федерации. О принятом решении проинформировали и Госдуму.

Согласно указу Путина, военное положение на территории новых регионов России введут с 20 октября.

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