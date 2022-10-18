Суровикин заявил, что армия РФ обеспечит безопасный выезд населения в Херсоне

Сергей Суровикин. Фото пресс-службы Минобороны РФ

Об этом командующий объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции генерал Сергей Суровикин сообщил вечером 18 октября в интервью журналистам.

По его словам, сейчас в Херсоне сложилась опасная для его жителей обстановка. Из-за повреждения Антоновского моста и дамбы Каховской ГЭС в городе затруднен подвоз продуктов. Есть проблемы с электро- и водоснабжением. Генерал подчеркнул, что украинские войска намеренно наносят удары по жилым домам и инфраструктурным объектам.

«Российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения», — сказал Суровикин.

Командующий группировкой войск в зоне СВО заявил, что действия ВС РФ в Херсоне будут напрямую зависеть от военно-тактической ситуации. По его словам, уже на сегодняшний день она весьма непростая.

«Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», — цитирует Суровикина RT.

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