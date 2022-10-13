Правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы РФ
Об этом 13 октября рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он отметил, что Правительство страны приняло решение организовать помощь для выезда жителей Херсонской области на другие территории.
«В связи с обращением главы Херсонской области Российской Федерации Владимира Васильевича Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны», — сказал Хуснуллин.
Вице-премьер подчеркнул, что российские власти будут содействовать в выезде жителей Херсонской области, желающих покинуть регион. Главам регионов поручат помочь жителям Херсонщины и организовать их размещение в должных условиях. Людей обеспечат бесплатным проживанием и всем необходимым.
По словам Хуснуллина, тех, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечат жильем, сообщает RT.
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