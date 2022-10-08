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Краснодарский край готов принять на отдых 10 тыс. человек из Херсонской области

Общество
08.10.2022 17:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-gotov-prinyat-na-otdyh-10-tys-chelovek-iz-hersonskoj-oblasti
Краснодарский край готов принять на отдых 10 тыс. человек из Херсонской области
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Власти Херсонской области из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ приняли решение эвакуировать детей и пожилых людей на отдых в другие регионы — Краснодарский край, Крым, Ростовскую область и Ставропольский край.

«В связи с обстрелами Херсонской области, соседние с Херсонской областью регионы России, приглашают посетить здравницы Крыма, Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области», — написал глава Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram.

Он подчеркнул, что регион обеспечен всем необходимым для жизни, однако безопасность людей является приоритетным направлением.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил готовность принять на отдых жителей Херсонской области.

«Провел оперативный штаб. В случае необходимости Краснодарский край готов принять и разместить до десяти тысяч детей со взрослыми из Херсонской области в санаториях и здравницах», — написал Кондратьев в Telegram.

Ранее глава Кубани заявил, что регион примет на отдых еще 5 тыс. детей из новых регионов РФ. По его словам, на курортах Краснодарского края уже отдохнули более 6,5 тыс. детей из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

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