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Кондратьев: Кубань примет на отдых еще 5 тыс. детей из новых регионов России

Общество
05.10.2022 18:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-kuban-primet-na-otdyh-eshhe-5-tys-detej-iz-novyh-regionov-rossii
Кондратьев: Кубань примет на отдых еще 5 тыс. детей из новых регионов России
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил об этом 5 октября. По его словам, на курортах Краснодарского края уже отдохнули более 6,5 тыс. детей из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

«Мы готовы и дальше вести эту работу и предоставить необходимое количество мест в наших санаториях. В ближайшее время ожидаем прибытия еще порядка 5 тыс. детей. Их размещение будет организовано за счет федерального бюджета», — написал Кондратьев в Telegram.

В кубанских здравницах для детей из новых регионов России подготовили досуговую и образовательную программы. Специалисты каждую неделю мониторят условия пребывания детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на отдых в Геленджик планируют привезти еще 200 детей из Харьковской области.

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