Кондратьев: Кубань примет на отдых еще 5 тыс. детей из новых регионов России

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил об этом 5 октября. По его словам, на курортах Краснодарского края уже отдохнули более 6,5 тыс. детей из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

«Мы готовы и дальше вести эту работу и предоставить необходимое количество мест в наших санаториях. В ближайшее время ожидаем прибытия еще порядка 5 тыс. детей. Их размещение будет организовано за счет федерального бюджета», — написал Кондратьев в Telegram.

В кубанских здравницах для детей из новых регионов России подготовили досуговую и образовательную программы. Специалисты каждую неделю мониторят условия пребывания детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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