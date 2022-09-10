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На отдых в Геленджик планируют привезти еще 200 детей из Харьковской области

Общество
10.09.2022 19:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-otdyh-v-gelendzhik-planiruyut-privezti-eshhe-200-detej-iz-harkovskoj-oblasti
На отдых в Геленджик планируют привезти еще 200 детей из Харьковской области
Фото пресс-службы администрации Геленджика.

Об этом 10 сентября сообщили власти курорта. 300 ребят из Харьковской области, которые в конце августа приехали в детскую здравницу «Медвежонок» в Кабардинке, останутся в ней и после окончания смены — как минимум до 10 октября.

«Более того, планируется, что 15 сентября в «Медвежонок» заедут еще 200 детей из Харьковской области», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Геленджика в Telegram.

С 19 сентября отдыхающие из Харьковской области сядут за школьные парты. Специалисты уже занялись организацией учебного процесса. Вести уроки для детей будут педагоги и вожатые лагеря «Медвежонок».

Читайте также: дети из Харьковской области останутся отдыхать в Геленджике на вторую смену.

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