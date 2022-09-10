На отдых в Геленджик планируют привезти еще 200 детей из Харьковской области
Общество
10.09.2022 19:58
Об этом 10 сентября сообщили власти курорта. 300 ребят из Харьковской области, которые в конце августа приехали в детскую здравницу «Медвежонок» в Кабардинке, останутся в ней и после окончания смены — как минимум до 10 октября.
«Более того, планируется, что 15 сентября в «Медвежонок» заедут еще 200 детей из Харьковской области», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Геленджика в Telegram.
С 19 сентября отдыхающие из Харьковской области сядут за школьные парты. Специалисты уже занялись организацией учебного процесса. Вести уроки для детей будут педагоги и вожатые лагеря «Медвежонок».
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