Дети из Харьковской области останутся отдыхать в Геленджике на вторую смену
Общество
10.09.2022 16:25
Об этом 10 сентября рассказал глава военно-гражданской администрации Изюмского района Харьковской области Владислав Соколов.
«Хотелось бы передать родителям, которые отправили детей на смену в Геленджик, что с ними все хорошо. Дети оставлены на вторую смену. Они будут и одеты, и обуты. За них все переживают и беспокоятся. Это родителям Изюма и Балаклеи», — заявил Соколов.
Он подчеркнул, что продление отдыха в Геленджике для детей необходимо для их безопасности. В конце августа оздоровительный лагерь «Медвежонок» в Кабардинке принял 300 детей из Харьковской области.
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