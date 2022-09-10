Дети из Харьковской области останутся отдыхать в Геленджике на вторую смену

Дети из Харьковской области останутся отдыхать в Геленджике на вторую смену

Об этом 10 сентября рассказал глава военно-гражданской администрации Изюмского района Харьковской области Владислав Соколов.

«Хотелось бы передать родителям, которые отправили детей на смену в Геленджик, что с ними все хорошо. Дети оставлены на вторую смену. Они будут и одеты, и обуты. За них все переживают и беспокоятся. Это родителям Изюма и Балаклеи», — заявил Соколов.

Он подчеркнул, что продление отдыха в Геленджике для детей необходимо для их безопасности. В конце августа оздоровительный лагерь «Медвежонок» в Кабардинке принял 300 детей из Харьковской области.

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