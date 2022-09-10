Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Дети из Харьковской области останутся отдыхать в Геленджике на вторую смену

Общество
10.09.2022 16:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/deti-iz-harkovskoj-oblasti-ostanutsya-otdyhat-v-gelendzhike-na-vtoruyu-smenu
Дети из Харьковской области останутся отдыхать в Геленджике на вторую смену

Об этом 10 сентября рассказал глава военно-гражданской администрации Изюмского района Харьковской области Владислав Соколов.

«Хотелось бы передать родителям, которые отправили детей на смену в Геленджик, что с ними все хорошо. Дети оставлены на вторую смену. Они будут и одеты, и обуты. За них все переживают и беспокоятся. Это родителям Изюма и Балаклеи», — заявил Соколов.

Он подчеркнул, что продление отдыха в Геленджике для детей необходимо для их безопасности. В конце августа оздоровительный лагерь «Медвежонок» в Кабардинке принял 300 детей из Харьковской области.

Читайте также: Краснодарский край примет женщин с детьми из Харьковской области.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
Кондратьев: благодаря господдержке кубанское предприятие в 1,5 раза увеличило производство этикеток
Кондратьев: благодаря господдержке кубанское предприятие в 1,5 раза увеличило производство этикеток
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. В Славянске-на-Кубани в список надомного голосования по ошибке попал умерший
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях