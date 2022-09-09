Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Краснодарский край примет женщин с детьми из Харьковской области

Общество
09.09.2022 15:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-primet-zhenshhin-s-detmi-iz-harkovskoj-oblasti
Краснодарский край примет женщин с детьми из Харьковской области
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 9 сентября сообщили в совете министров Харьковской области.

По данным руководства региона, в кубанские здравницы отправят женщин с детьми из опасных зон Харьковской области.

«По итогам совещания председателя совета министров Харьковской области Андрея Алексеенко известно, что на Кубани примут как организованные властями группы эвакуированных, так и мам с детьми, приехавших самостоятельно. Организацией безопасной эвакуации занимается военно-гражданская администрация региона», — сообщили в совете министров области.

Ранее в военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области сообщили о том, что из-за обстрелов ВСУ местных жителей эвакуируют в Россию и в ЛНР, сообщает ТАСС.

Читайте также: оздоровительный лагерь под Геленджиком принял 300 детей из Харьковской области.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
Лондонский мост рухнул: Букингемский дворец официально сообщил о смерти Елизаветы II
Лондонский мост рухнул: Букингемский дворец официально сообщил о смерти Елизаветы II
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. Водоканал Сочи опубликовал «засорный» рейтинг районов курорта
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Летевший в Сочи самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях