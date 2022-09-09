Краснодарский край примет женщин с детьми из Харьковской области

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 9 сентября сообщили в совете министров Харьковской области.

По данным руководства региона, в кубанские здравницы отправят женщин с детьми из опасных зон Харьковской области.

«По итогам совещания председателя совета министров Харьковской области Андрея Алексеенко известно, что на Кубани примут как организованные властями группы эвакуированных, так и мам с детьми, приехавших самостоятельно. Организацией безопасной эвакуации занимается военно-гражданская администрация региона», — сообщили в совете министров области.

Ранее в военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области сообщили о том, что из-за обстрелов ВСУ местных жителей эвакуируют в Россию и в ЛНР, сообщает ТАСС.

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