Среди семи пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Анапе четверо — дети

Микроавтобус с пассажирами перевернулся утром 15 августа на федеральной трассе в районе хутора Тарусин.

В минздраве Кубани сообщили о состоянии пострадавших в ДТП. По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, после аварии за медицинской помощью обратились 7 человек, в том числе 4 детей.

«Все госпитализированы. Состояние пациентов стабильное, не тяжелое. Всем оказывается необходимая лечебно-диагностическая помощь», — написал в своем Telegram-канале Евгений Филиппов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 15 августа около 4:00 на трассе Новороссийск — Керчь в районе хутора Тарусино. По предварительным данным, что 56-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter уснул за рулем и потерял контроль над автомобилем. Микроавтобус, в котором находилось 19 пассажиров, выехал на обочину и перевернулся. После ДТП за медицинской помощью обратились 7 человек. По факту ДТП в СК начали проводить проверку.