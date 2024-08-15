Микроавтобус с пассажирами перевернулся на трассе под Анапой, есть пострадавшие

Авария произошла 15 августа около 4:00 на трассе Новороссийск — Керчь в районе хутора Тарусино.

По предварительным данным, что 56-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter уснул за рулем и потерял контроль над автомобилем. Микроавтобус, в котором находилось 19 пассажиров, выехал на обочину и перевернулся.

В результате ДТП никто не погиб. За медицинской помощью обратились 7 человек. Микроавтобус перевозил пассажиров в частном порядке из Владикавказа в Анапу.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. По факту аварии проводят административное расследование, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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