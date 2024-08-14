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Один человек погиб, трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП под Геленджиком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/odin-chelovek-pogib-troe-detej-i-dvoe-vzroslyh-postradali-v-dtp-pod-gelendzhikom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Один человек погиб, трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП под Геленджиком
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария с участием двух легковых машин произошла 13 августа около 21:00 в районе 1459-го километра федеральной трассы М-4 «Дон» в Геленджике.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-21041 выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Qashqai под управлением 46-летнего мужчины.

В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля. Пострадали 5 человек: водитель и четверо пассажиров иномарки, в том числе трое детей в возрасте года, 7 и 11 лет. Всем пострадавшим после осмотра назначили амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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