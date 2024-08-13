Уголовное дело возбудили после ДТП с гибелью ребенка на трассе на Кубани

Смертельная авария, в которой погиб 8-летний ребенок, произошла 13 августа около 3:20 на трассе «Джубга — Сочи» в Туапсинском районе.

По факту аварии СО по Туапсе СУ СК России по краю провел доследственную проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть ребенка по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем межрайонной прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25-летний житель Тольятти за рулем автомобиля Mercedes сбил 8-летнего ребенка, который внезапно вышел на дорогу из остановившегося посередине проезжей части автомобиля KIA. От удара ребенка отбросило на остановившийся автомобиль Honda. В результате ДТП ребенок погиб на месте происшествия.