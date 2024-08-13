Иномарка насмерть сбила ребенка, вышедшего из машины на трассе на Кубани

Смертельная авария произошла 13 августа около 3:20 на трассе «Джубга — Сочи» в Туапсинском районе.

По предварительным данным, 25-летний житель Тольятти за рулем автомобиля Mercedes сбил 8-летнего пешехода — ребенок неожиданно вышел на дорогу из остановившегося посередине проезжей части автомобиля KIA. От удара ребенка отбросило на остановившийся автомобиль Honda.

В результате аварии несовершеннолетний погиб на месте происшествия.

«Госавтоинспекция Кубани призывает водителей обеспечить безопасность несовершеннолетних пассажиров! Выбирайте для остановки только безопасные места. Помните, что жизнь ребенка бесценна», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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