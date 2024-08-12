На Кубани «Лада Калина» выбила с дороги иномарку, есть погибший

Смертельная авария произошла 12 августа около 19:20 на трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский в Абинском районе.

Предварительно, водитель автомобиля «Лада Калина», выезжая со второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Opel Astra.

После удара иномарка слетела с дороги и наехала на опору дорожного знака. В результате происшествия пассажир Opel погиб до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Абинского района в Telegram.

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