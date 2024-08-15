СК начал проверку после ДТП с перевернувшимся микроавтобусом в Анапе

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло утром 15 августа на улице Шоссейной в хуторе Тарусин под Анапой.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса, следовавшего с пассажирами из Владикавказа в Анапу, съехал с проезжей части на обочину, из-за чего перевернулся. Несколько пассажиров микроавтобуса обратились за медпомощью. По предварительным данным, угрозы жизни пострадавших нет, им оказывают необходимую помощь.

По указанию руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова СО по Анапе СКР по краю начал проводить доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также во время проверки установят, как соблюдались требования безопасности при перевозке пассажиров, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 15 августа около 4:00 на трассе Новороссийск — Керчь в районе хутора Тарусино. По предварительным данным, что 56-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter уснул за рулем и потерял контроль над автомобилем. Микроавтобус, в котором находилось 19 пассажиров, выехал на обочину и перевернулся. После ДТП за медицинской помощью обратились 7 человек.