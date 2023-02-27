Специалисты установили причину разрушения оползнем участка трассы А-147 в районе села Дедеркой
На двух оползневых участках на 70 км трассы А-147 Джубга — Сочи в Туапсинском районе завершают работы по стабилизации грунта и дорожного полотна.
Согласно результатам обследования участка, смещение грунта произошло на протяжении 35 м из-за активизации оползней с образованием трещины на поверхности. Причиной оползней стало переувлажнение грунта — из-за сильных осадков вода скопилась в низовом склоне за пределами дороги.
Специалисты уже завершили обвязку забуренных свай на первом поврежденном участке, на втором работы планируют завершить до конца дня. После окончания основных работ и установки временных конструкций дорожники начнут работы из плана капитального ремонта.
Сейчас проезд транспорта по участку организован в реверсивном режиме, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале, трассу закрыли для грузовиков.
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