Сперцян стал лучшим реализатором пенальти за всю историю ФК «Краснодар»
В матче 17-го тура РПЛ между ФК «Краснодар» и «Крыльями Советов» футболисты «черно-зеленых» побили сразу несколько рекордов своего клуба.
В игре, которая прошла 30 ноября на домашней арене «Краснодара», отличились капитан команды Эдуард Сперцян и нападающий Джон Кордоба. Сперцян в матче забил два мяча и сделал один ассист. Благодаря этому полузащитник поднялся в тройку клубного рейтинга «гол+пас» (53+38).
Кроме того, Сперцян удачно забил пенальти. Это был 18-й успешный удар с «точки» по воротам соперника и абсолютный рекорд клуба. Вместе с этим Сперцян стал лучшим в лиге в рейтинге общей результативности. Он также установил рекорд в чемпионате России по ассистам за сезон со стандартов, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба в последний день осени 2025 года побил сразу несколько рекордов клуба. Колумбиец стал лучшим бомбардиром клуба и самым результативным игроком в истории команды, а после забрал звание лучшего игрока матча.
Читайте также: ФК «Краснодар» дома обыграл самарские «Крылья Советов» с разгромным счетом 5:0. Авторами голов стали полузащитники Дуглас Аугусто, Эдуард Сперцян, нападающий Джон Кордоба, защитник Виктор Тормена.