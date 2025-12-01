Сперцян стал лучшим реализатором пенальти за всю историю ФК «Краснодар»

В матче 17-го тура РПЛ между ФК «Краснодар» и « Крыльями Советов» футболисты « черно -зеленых» побили сразу несколько рекордов своего клуба.

В игре, которая прошла 30 ноября на домашней арене «Краснодара», отличились капитан команды Эдуард Сперцян и нападающий Джон Кордоба. Сперцян в матче забил два мяча и сделал один ассист. Благодаря этому полузащитник поднялся в тройку клубного рейтинга «гол+пас» (53+38).

Кроме того, Сперцян удачно забил пенальти. Это был 18-й успешный удар с «точки» по воротам соперника и абсолютный рекорд клуба. Вместе с этим Сперцян стал лучшим в лиге в рейтинге общей результативности. Он также установил рекорд в чемпионате России по ассистам за сезон со стандартов, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба в последний день осени 2025 года побил сразу несколько рекордов клуба. Колумбиец стал лучшим бомбардиром клуба и самым результативным игроком в истории команды, а после забрал звание лучшего игрока матча.

Читайте также: ФК «Краснодар» дома обыграл самарские «Крылья Советов» с разгромным счетом 5:0. Авторами голов стали полузащитники Дуглас Аугусто, Эдуард Сперцян, нападающий Джон Кордоба, защитник Виктор Тормена.

