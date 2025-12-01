Кордоба: мои рекорды в ФК «Краснодар» — начало прекрасных вещей

Нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба в последний день осени 2025 года побил сразу несколько рекордов клуба.

Матч 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» прошел 30 ноября на «Ozon Арене». Хозяева поля выиграли с разгромным счетом 5:0.

Матч стал победным не только для команды, но и для нападающего Джона Кордобы. Колумбиец стал лучшим бомбардиром клуба и самым результативным игроком в истории команды, а после забрал звание лучшего игрока матча. По количеству результативных ударов Кордоба обошел экс-нападающего «быков» Федора Смолова, который забил 68 мячей за клуб.

После игры нападающий пообщался с журналистом «Кубань 24» и рассказал, что победу в матче заслужили все игроки «Краснодара».

«Мне кажется, что сегодня мы все заслужили этот результат и победу в этом матче. Мы провели достаточно яркий матч, это также заслуга товарищей по команде. Я остаюсь приземленным, и поэтому мне кажется, что это начало прекрасных вещей», — отметил нападающий.

После матча игрок рассказал пресс-службе клуба, что «Краснодар» — это команда, которой он будет всегда благодарен на протяжении всей карьеры. Он отметил, что в клубе к нему относятся лучше всего и день, когда он покинет «Краснодар», станет для него очень тяжелым.

Авторами голов стали полузащитники Дуглас Аугусто, Эдуард Сперцян, нападающий Джон Кордоба, защитник Виктор Тормена.

