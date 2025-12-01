Игроки ФК «Краснодар» вышли на поле с фото мам на футболках в День матери
О своем прозвище от мамы в честь праздника журналистам «Кубань 24» рассказал капитан ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян.
Перед матчем РПЛ с «Крыльями Советов» для игроков клуба подготовили специальные праздничные футболки. В честь Дня матери джерси с номерами игроков спереди украсили фотографии любимых мам, а сзади — прозвища, которыми они называют своих сыновей.
Так капитан команды Эдуард Сперцян стал «Дудусей». Вопросом об истории появления этого прозвища полузащитнику «быков» задал журналист «Кубань 24» после победы над клубом из Самары.
«Мама называла меня в детстве так — «Дудуся»», — скромно ответил на вопрос Эдуард Сперцян.
Капитан чемпионов РПЛ также отметил, что поздравил свою маму перед игрой и ему было приятно победить в этот день. Также Сперцян передал поздравление с праздником всем матерям.
Кроме «Дудуси» на газон пустого стадиона вышли: «Несквик» Никита Кривцов, «Стасик» Агкацев, «Санечка» Корякин, Filhinho Дуглас Аугусто, Hjo Lindo Джон Кордоба.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» дома обыграл самарские «Крылья Советов» с разгромным счетом 5:0. Матч в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги между ФК «Краснодар» и «Крыльями Советов» прошел 30 ноября на стадионе «Ozon Арена» в столице Кубани.
Авторами голов стали полузащитники Дуглас Аугусто, Эдуард Сперцян, нападающий Джон Кордоба, защитник Виктор Тормена.