Игроки ФК «Краснодар» вышли на поле с фото мам на футболках в День матери

О своем прозвище от мамы в честь праздника журналистам «Кубань 24» рассказал капитан ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян.

Перед матчем РПЛ с «Крыльями Советов» для игроков клуба подготовили специальные праздничные футболки. В честь Дня матери джерси с номерами игроков спереди украсили фотографии любимых мам, а сзади — прозвища, которыми они называют своих сыновей.

1 / 8

Так капитан команды Эдуард Сперцян стал «Дудусей». Вопросом об истории появления этого прозвища полузащитнику «быков» задал журналист «Кубань 24» после победы над клубом из Самары.

«Мама называла меня в детстве так — «Дудуся»», — скромно ответил на вопрос Эдуард Сперцян.

Капитан чемпионов РПЛ также отметил, что поздравил свою маму перед игрой и ему было приятно победить в этот день. Также Сперцян передал поздравление с праздником всем матерям.

Кроме «Дудуси» на газон пустого стадиона вышли: «Несквик» Никита Кривцов, «Стасик» Агкацев, «Санечка» Корякин, Filhinho Дуглас Аугусто, Hjo Lindo Джон Кордоба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» дома обыграл самарские «Крылья Советов» с разгромным счетом 5:0. Матч в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги между ФК «Краснодар» и «Крыльями Советов» прошел 30 ноября на стадионе «Ozon Арена» в столице Кубани.

Авторами голов стали полузащитники Дуглас Аугусто, Эдуард Сперцян, нападающий Джон Кордоба, защитник Виктор Тормена.

