Сперцян и Кордоба признаны самыми результативными игроками РПЛ за пять сезонов

Портал Transfermarkt привел статистику по самым результативным игрокам Российской Премьер-лиги за последние пять сезонов.

Игроки ФК «Краснодар» возглавили топ-10 списка: капитан «быков» Эдуард Сперцян занял первое место рейтинга с результатом в 48 голов и 42 ассиста, форвард Джон Кордоба — на втором месте (54 гола и 29 ассистов).

Следом идут футболисты «Зенита» Максим Глушенков и Матео Кассьерра, у которых по системе «гол + пас» на счету 81 и 71 баллов соответственно.

На пятом месте — два игрока московского «Динамо» Иван Сергеев и Константин Тюкавин. Они оба набрали по 65 баллов.

В десятку также вошли Артем Дзюба («Акрон»), Николай Комличенко («Локомотив»), Александр Соболев («Зенит») и Иван Обляков (ЦСКА), сообщает Telegram-канал «МЯЧ RU».

