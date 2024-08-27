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Спасенный после нападения живодеров в Кореновском районе кот идет на поправку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasennyj-posle-napadeniya-zhivoderov-v-korenovskom-rajone-kot-idet-na-popravku
Видео t.me/korenovsk_today

Леон — так назвали усатого — перенес операцию. Сейчас он ходит в бандаже.

О случае издевательств над котом, произошедшем в августе в поселке Свободном, в своих соцсетях рассказала волонтер из Кореновска.

По ее словам, неизвестные вставляли в задний проход животному разные предметы и пытались оторвать хвост. Женщина успела вовремя отвезти кота в клинику, ему провели операцию. Теперь его ждет долгая реабилитация.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»Полиция провела проверку. По факту жестокого обращения с животным возбудили уголовное дело. Правоохранители продолжают устанавливать причастных к преступлению лиц. Злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.

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