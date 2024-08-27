Спасенный после нападения живодеров в Кореновском районе кот идет на поправку

Леон — так назвали усатого — перенес операцию. Сейчас он ходит в бандаже.

О случае издевательств над котом, произошедшем в августе в поселке Свободном, в своих соцсетях рассказала волонтер из Кореновска.

По ее словам, неизвестные вставляли в задний проход животному разные предметы и пытались оторвать хвост. Женщина успела вовремя отвезти кота в клинику, ему провели операцию. Теперь его ждет долгая реабилитация.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»Полиция провела проверку. По факту жестокого обращения с животным возбудили уголовное дело. Правоохранители продолжают устанавливать причастных к преступлению лиц. Злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.