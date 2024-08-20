В полиции возбудили дело об издевательствах над котом в Кореновском районе

О случае издевательств над котом, произошедшем в августе в поселке Свободном, в своих соцсетях рассказала волонтер из Кореновска.

Полиция провела проверку. По факту жестокого обращения с животным возбудили уголовное дело.

Правоохранители продолжают устанавливать причастных к преступлению лиц. Злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам женщины-волонтера, неизвестные вставляли в задний проход животному разные предметы и пытались оторвать хвост. Местная жительница отвезла кота в клинику, где ему провели операцию. Теперь кота ждет долгая реабилитация. В полиции Кореновского района начали проводить проверку.