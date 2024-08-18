Полиция ищет живодеров, издевавшихся над котом в Кореновском районе

Волонтер из Кореновска рассказала о факте жестокого обращения с котом в своих соцсетях. По ее словам, это произошло в поселке Свободном.

Женщина спасла кота, которому неизвестные вставляли в задний проход разные предметы и пытались оторвать хвост.

Волонтер успела вовремя отвезти кота в клинику, ему провели операцию. Теперь его ждет долгая реабилитация.

Тем временем полиция Кореновского района начала проверку по факту издевательств над котом.

«Сотрудники полиции выявили публикацию, автор которой сообщает о возможном факте жестокого обращения с животным. Материал зарегистрирован, назначено проведение проверки», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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