Спасатели возобновили поиски ребенка из упавшей в реку машины в Адыгее

Поиски возобновили утром 18 ноября. Ребенка ищут уже четвертые сутки.

«Зона поиска разбита на участки», — сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 14 ноября машина съехала в реку Белую в Адыгее. В автомобиле находились пять человек, трое смогли самостоятельно выбраться на берег. Вода унесла женщину и 10-летнего ребенка.

Спасатели нашли автомобиль, утром 14 ноября его с помощью троса вытащили из реки, но людей в нем не было. СК Адыгеи начал проверку по факту падения автомобиля в реку. Днем спасатели нашли тело женщины.