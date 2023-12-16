Спасатели шестой день ищут мужчину, которого унесло потоком реки на Кубани

В Смоленском сельском поселении продолжаются поиски мужчины, автомобиль которого 10 декабря унесло течением в станице Крепостной при переезде через реку Афипс.

«Участвуют полицейские, спасатели, казаки и волонтеры, сегодня — 18 человек. Задействованы пять единиц техники и одно плавсредство», — написал глава Северского района Андрей Дорошевский в Telegram.

Он отметил, что по данным МЧС в связи с сильными осадками на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья возможны подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

«В Северском районе на данный момент чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, вода в реках не превысила неблагоприятных отметок. Тем не менее, призываю земляков быть внимательными и осторожными, особенно вблизи водных объектов», — добавил Дорошевский.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 10 декабря водитель Mitsubishi Lancer из станицы Смоленской пытался переехать реку Афипс вброд. Во время попытки машина утонула, а водителя унесло течением. Иномарку из воды пытался достать внедорожник УАЗ, но тоже затонул. На следующий день спасатели достали из воды оба автомобиля.