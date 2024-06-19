Спасатели нашли тело утонувшего в море мужчины в Сочи

Очевидцы сообщили спасателям о том, что в Лазаревском районе в море утонул мужчина.

Тело волнами вынесло на сушу в районе дикого пляжа. Спасатели выехали на место происшествия. Они доставили тело мужчины на берег и передали правоохранителям.

Спасатели МЧС России продолжают поиски девушки, пропавшей в море 3 дня назад — 16 июня, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 16 июня 20-летнюю девушку унесло течением в море в районе пляжа Ривьера. Днем 18 июня в соцсетях появилось видео последней прогулки девушки. На кадрах видно, как она вместе с парнем заходит в море. В какой-то момент мощная волна сбивает девушку с ног, она падает. Парень пытается войти в штормящее море, чтобы достать девушку, но ему это не удается. На его глазах девушку унесло течением в море.