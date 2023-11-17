Спасатели на грузовике перевезли пенсионерку через реку в Апшеронском районе

Помощь спасателей понадобилась ночью 17 ноября работникам скорой помощи. Они прибыли на вызов, но подъехать к пациентке не смогли из-за бурного потока в реке.

В результате подъема воды в реке Пшиш автомобиль скорой помощи не смог подъехать к 83-летней женщине.

Спасатели Апшеронского АСО с помощью носилок на грузовом автомобиле транспортировали тяжело больную женщину через реку к машине скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после того, как в хуторе Городок затопило временные переправы через реку, местные жители забеспокоились о том, что их населенный пункт оказался отрезан от цивилизации. Жителей подтопленного хутора Городок через бурную реку начали перевозить спецтехникой.