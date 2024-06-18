Спасатели ищут парня и девушку, пропавших во время шторма в море в Сочи

Сотрудники ЮРПСО МЧС России третий день ищут пропавшую 16 июня в районе пляжа «Ривьера» 20-летнюю жительницу Липецкой области.

Также спасатели ищут в море 24-летнего жителя Красноярска, который во время шторма купался в море на центральном пляже поселка Лазаревское и также пропал.

В поисках парня и девушки спасатели обследовали акваторию Лазаревского и Центрального районов Сочи от пляжа «Ривьера» до центрального пляжа поселка Лазаревское. Сотрудники МЧС осмотрели прибрежную зону: волнорезы, возвышающиеся над водой камни, а также обследовали акваторию Черного моря на удалении до 1 км от берега, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

На данный момент поиски результатов не дали, пропавших не обнаружили. Работы продолжаются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 16 июня 20-летнюю девушку унесло течением в море в районе пляжа Ривьера. Днем 18 июня в соцсетях появилось видео последней прогулки девушки. На кадрах видно, как она вместе с парнем заходит в море. В какой-то момент мощная волна сбивает девушку с ног, она падает. Парень пытается войти в штормящее море, чтобы достать девушку, но ему это не удается. На его глазах девушку унесло течением в море. Поиски девушки продолжаются третий день. Поисковые работы усложняются штормом в море, поэтому их периодически приходится приостанавливать.