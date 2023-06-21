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Спасатели доставили на берег найденное в море тело погибшего мужчины в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-dostavili-na-bereg-najdennoe-v-more-telo-pogibshego-muzhchiny-v-sochi
Спасатели доставили на берег найденное в море тело погибшего мужчины в Сочи
Фото t.me/urpso_mchs

Вечером 20 июня сотрудники одного из пляжей Адлера сообщили, что в море на удалении около 300 м от берега они обнаружили утонувшего человека.

Спасатели вышли на катере в акваторию и транспортировали тело на берег, где передали его сотрудникам полиции. На данный момент личность погибшего не установлена, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Также четвертый день продолжается поиск туриста из Марий Эл, который пропал в районе пляжа «Ривьера». Спасатели на катере продолжают обследовать акваторию Черного моря.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина отдыхал 18 июня на траверзе пляжа «Ривьера». Около 16:00 он ушел купаться в море и не вернулся. На следующий день к работе привлекли водолазов. Поиски продолжились 20 июня в районе устья реки Сочи, также спасатели осматривали берегоукрепительные сооружения северного мола морского порта.

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