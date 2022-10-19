Совфед единогласно утвердил указ президента о военном положении в новых регионах РФ
Политика
19.10.2022 17:40
Совет Федерации 19 октября утвердил указ Владимира Путина о военном положении в четырех новых регионах России.
На пленарном заседании принято постановление об утверждении указа президента о введении военного положения в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях.
Решение принято единогласно.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 19 октября на заседании Совета безопасности объявил о подписании указа о военном положении в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Следующим указом он ввел в Краснодарском крае и еще семи регионах режим среднего уровня реагирования. В субъектах ЮФО — уровень повышенной готовности.
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