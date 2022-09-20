В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП

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Авария произошла 15 августа в 13:40 на 1332 км трассы М-4 «Дон» в краевом центре.

В тот день 43-летняя женщина ехала за рулем Skoda Yeti со стороны поселка Лорис в сторону Знаменского, выехала на встречную полосу и столкнулась там с ВАЗ-21124.

В результате ДТП пострадали 3 человека: трехлетний ребенок, который ехал в иномарке, водитель и 24-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ. Девушку госпитализировали, водителю отечественной легковушки после осмотра назначили амбулаторное лечение. Виновница аварии сбежала с места ДТП, бросив ребенка.

Поисковая организация «ЛизаАлерт» 20 сентября сообщила, что женщину, которая оставила ребенка и сбежала с места аварии 15 августа, нашли погибшей. Паблик Kub Mash уточняет, что тело женщины обнаружили в поле подсолнухов неподалеку от места ДТП.

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