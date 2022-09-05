В Краснодарском крае нашли тело 85-летнего пенсионера, пропавшего 22 августа
Происшествия
05.09.2022 11:54
Пожилой житель станицы Темнолесской Апшеронского района 22 августа ушел из дома и не вернулся.
Родственники 85-летнего мужчины были уверены, что он пошел в лес по знакомому маршруту. Его начали искать 22 августа в 19:55. Поиски вели в 20-километровой зоне, в том числе в 3-4 км от поселка Мезмай.
Всего в поисковой операции принимали участие 105 человек и 20 единиц техники. Пропавшего пенсионера искали спасатели и волонтеры.
В соцсетях регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что удалось найти тело пропавшего 85-летнего мужчины.
О причине смерти пожилого жителя станицы Темнолесской пока ничего неизвестно.
Читайте также: в Краснодаре открыли квартиру «с запахом» и нашли в ней тело мужчины.
Популярные новости
- В Новороссийске туристы нашли в море «дымящийся камень»
- В Сочи турист попал под камнепад на пути к водопаду Чудо-Красотка
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?