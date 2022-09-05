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В Краснодарском крае нашли тело 85-летнего пенсионера, пропавшего 22 августа

Происшествия
05.09.2022 11:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-nashli-telo-85-letnego-pensionera-propavshego-22-avgusta
В Краснодарском крае нашли тело 85-летнего пенсионера, пропавшего 22 августа
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Пожилой житель станицы Темнолесской Апшеронского района 22 августа ушел из дома и не вернулся.

Родственники 85-летнего мужчины были уверены, что он пошел в лес по знакомому маршруту. Его начали искать 22 августа в 19:55. Поиски вели в 20-километровой зоне, в том числе в 3-4 км от поселка Мезмай.

Всего в поисковой операции принимали участие 105 человек и 20 единиц техники. Пропавшего пенсионера искали спасатели и волонтеры.

В соцсетях регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что удалось найти тело пропавшего 85-летнего мужчины.

О причине смерти пожилого жителя станицы Темнолесской пока ничего неизвестно.

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