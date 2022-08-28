В Краснодаре открыли квартиру «с запахом» и нашли в ней тело мужчины

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел 28 августа в одном из жилых комплексов в районе Западного Обхода Краснодара.

О том, что в подъезде многоэтажки почти неделю чувствуются сильный трупный запах, сообщили в соцсетях местных жители. По их словам, они обратились в управляющую компанию и в полицию.

«Вчера приезжал наряд полиции, но вскрыть квартиру отказались. УК дозвонилась хозяйке. Она сказала, что ее сейчас нет дома, приедет примерно 28-29 августа… и что в квартире ее муж, который неделю не отвечает на звонки», — написали в соцсетях жильцы дома.

«Сегодня законный собственник жилья на улице Западный обход приехала и открыла своим ключом в присутствии сотрудников полиции данную квартиру. Внутри обнаружили труп ее супруга. По факту произошедшего проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: в Сочи местные жители обнаружили три трупа в припаркованной машине.