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В Краснодаре открыли квартиру «с запахом» и нашли в ней тело мужчины

Происшествия
28.08.2022 14:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otkryli-kvartiru-s-zapahom-i-nashli-v-nej-telo-muzhchiny
В Краснодаре открыли квартиру «с запахом» и нашли в ней тело мужчины
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел 28 августа в одном из жилых комплексов в районе Западного Обхода Краснодара.

О том, что в подъезде многоэтажки почти неделю чувствуются сильный трупный запах, сообщили в соцсетях местных жители. По их словам, они обратились в управляющую компанию и в полицию.

«Вчера приезжал наряд полиции, но вскрыть квартиру отказались. УК дозвонилась хозяйке. Она сказала, что ее сейчас нет дома, приедет примерно 28-29 августа… и что в квартире ее муж, который неделю не отвечает на звонки», — написали в соцсетях жильцы дома.

«Сегодня законный собственник жилья на улице Западный обход приехала и открыла своим ключом в присутствии сотрудников полиции данную квартиру. Внутри обнаружили труп ее супруга. По факту произошедшего проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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