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В Сочи местные жители обнаружили три трупа в припаркованной машине

Происшествия
19.07.2022 09:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-mestnye-zhiteli-obnaruzhili-tri-trupa-v-priparkovannoj-mashine
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Тела троих мужчин нашли утром 18 июля на улице Искры в микрорайоне Кудепста. На место вызвали правоохранителей.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю начал проверку по этому факту. Известно, что при осмотре видимых телесных повреждений не обнаружили. Погибшим было 24, 27 и 32 года.

«По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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