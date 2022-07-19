В Сочи местные жители обнаружили три трупа в припаркованной машине

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Тела троих мужчин нашли утром 18 июля на улице Искры в микрорайоне Кудепста. На место вызвали правоохранителей.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю начал проверку по этому факту. Известно, что при осмотре видимых телесных повреждений не обнаружили. Погибшим было 24, 27 и 32 года.

«По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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