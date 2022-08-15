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В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка

Происшествия
15.08.2022 17:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zhenshhina-sprovotsirovala-dtp-i-sbezhala-brosiv-svoego-trehletnego-rebenka
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
Фото t.me/gazetarvs

Авария произошла 15 августа в 13:40 на 1332 км трассы М-4 «Дон» в Динском районе.

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, после ДТП женщина-водитель иномарки забралась под машину. При этом в детском кресле в машине остался ребенок. Его достали из автомобиля очевидцы аварии.

По предварительным данным, 43-летняя женщина ехала за рулем Skoda Yeti со стороны поселка Лорис в сторону Знаменского, выехала на встречную полосу и столкнулась там с ВАЗ-21124.

«В результате ДТП пострадали 3 человека: трехлетний ребенок, который ехал в иномарке, водитель и 24-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ. Девушку госпитализировали, водителю отечественной легковушки после осмотра назначили амбулаторное лечение. Водитель иномарки сбежала с места аварии, бросив ребенка. Сейчас ее разыскивают», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото t.me/gazetarvs

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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