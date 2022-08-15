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В Краснодарском крае в ДТП на встречке погибла женщина

Происшествия
15.08.2022 15:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-dtp-na-vstrechke-pogibla-zhenshhina
В Краснодарском крае в ДТП на встречке погибла женщина
Фото t.me/golos_pravda

Смертельная авария произошла 14 августа около 16:00 на трассе возле станицы Старонижестеблиевской в Красноармейском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio, во время движения со стороны Полтавской, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Lada Kalina. Оба автомобиля приехали на Кубань из других регионов.

В результате столкновения пассажирка Kia скончалась на месте от полученных травм. Еще четыре человека, в том числе 4-летний ребенок получили серьезные травмы. Их госпитализировали в Красноармейскую ЦРБ, сообщает «Голос Правды».

Всего на дорогах Краснодарского края в минувшие выходные в ДТП погибли 8 человек и еще 63 получили травмы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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