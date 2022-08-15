В Джубге в жестком лобовом ДТП погиб пенсионер
Смертельная авария произошла 14 августа в 4:30 на автодороге «Джубга — Сочи».
В ОГИБДД МВД по Туапсинскому району сообщили, что 75-летний водитель автомобиля Geely Vision, двигающийся со стороны Туапсе в Краснодар, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Mitsubishi Lancer.
В результате столкновения водитель Geely погиб на месте от полученных травм. Водитель и пассажир Mitsubishi получили травмы. Их доставили в больницу поселка Новомихайловский, сообщает «Туапсинские Вести».
Всего на дорогах Краснодарского края в минувшие выходные в ДТП погибли 8 человек и еще 63 получили травмы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодарском крае в массовом ДТП на встречке пострадали четыре человека.
- Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- На трассе к морю около Горячего Ключа 15 августа образовалась гигантская пробка
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Новороссийске тракторист уже неделю мешает спать жителям многоэтажки