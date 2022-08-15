В Джубге в жестком лобовом ДТП погиб пенсионер

Фото «Туапсинские Вести»

Смертельная авария произошла 14 августа в 4:30 на автодороге «Джубга — Сочи».

В ОГИБДД МВД по Туапсинскому району сообщили, что 75-летний водитель автомобиля Geely Vision, двигающийся со стороны Туапсе в Краснодар, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Mitsubishi Lancer.

В результате столкновения водитель Geely погиб на месте от полученных травм. Водитель и пассажир Mitsubishi получили травмы. Их доставили в больницу поселка Новомихайловский, сообщает «Туапсинские Вести».

Всего на дорогах Краснодарского края в минувшие выходные в ДТП погибли 8 человек и еще 63 получили травмы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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