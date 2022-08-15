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В Краснодарском крае в массовом ДТП на встречке пострадали четыре человека

Происшествия
15.08.2022 07:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-massovom-dtp-na-vstrechke-postradali-chetyre-cheloveka
В Краснодарском крае в массовом ДТП на встречке пострадали четыре человека
Фото t.me/apsmiru

Авария произошло днем 14 августа в поселке Ерик Апшеронского района на автодороге «Белореченск — Апшеронск».

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и врезался во внедорожники «Нива» и Hyundai Tucson, которые ехали во встречном направлении.

После столкновения Hyundai выехал на обочину и врезался в припаркованный грузовой автомобиль «Газель».

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира Hyundai, а также водитель ВАЗ-2112. Машина скорой помощи отвезла их в Апшеронскую ЦРБ, сообщает «Апшеронский Рабочий».

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