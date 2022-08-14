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В Краснодаре мотоциклист влетел в Lada Vesta и погиб

Происшествия
14.08.2022 20:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-mototsiklist-vletel-v-lada-vesta-i-pogib
В Краснодаре мотоциклист влетел в Lada Vesta и погиб
Фото паблика "ЧП Краснодар"

Авария произошла вечером 14 августа на улице Индустриальной. По факту ДТП проводят проверку.

Известно, что 24-летний водитель мотоцикла врезался в заднюю пассажирскую дверь автомобиля Lada Vesta, который совершал поворот налево, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте от полученных травм. Также пострадал ребенок, находившийся на заднем сидении легковушки. Предварительно, у него перелом груди.

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