В Краснодаре мотоциклист влетел в Lada Vesta и погиб
Происшествия
14.08.2022 20:27
Авария произошла вечером 14 августа на улице Индустриальной. По факту ДТП проводят проверку.
Известно, что 24-летний водитель мотоцикла врезался в заднюю пассажирскую дверь автомобиля Lada Vesta, который совершал поворот налево, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.
В результате ДТП мотоциклист погиб на месте от полученных травм. Также пострадал ребенок, находившийся на заднем сидении легковушки. Предварительно, у него перелом груди.
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