Сотрудники МЧС с помощью дронов осмотрели акваторию Черного моря в Анапе

Речь идет о территории около пляжа детского лагеря «Юбилейный». Ее специалисты МЧС России осмотрели с воздуха при помощи БПЛА, чтобы проверить, нет ли там фрагментов мазута.

В случае их обнаружения водолазы или специалисты дополнительно обследуют участки с помощью подводного дрона. По результатам проверки, которую проводили 7 апреля, на береговой линии лагеря нефтепродуктов не обнаружили, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новые выбросы мазута 7 апреля обнаружили на пяти участках береговой линии — между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на пляже недалеко от детского лагеря «Приморский».

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